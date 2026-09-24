Харви Вайнштейна приговорили еще к 15 годам тюрьмы

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил еще 15 лет лишения свободы по делу о сексуализированном насилии. Приговор вынес суд в Нью-Йорке 23 сентября 2026 года. Речь идет об эпизоде с бывшей ассистенткой продюсера Мириам Хейли. По данным следствия, преступление произошло в 2006 году в квартире Вайнштейна на Манхэттене.

Прокуратура просила назначить ему 20 лет заключения. Сам Вайнштейн вину не признает, его защита утверждает, что сексуальные отношения были добровольными. Это очередной приговор в серии дел против 74-летнего продюсера. В 2020 году суд Нью-Йорка приговорил его к 23 годам, однако в 2024 году апелляционный суд отменил этот приговор и назначил новое рассмотрение.

В 2025 году Вайнштейна вновь признали виновным в сексуализированном насилии над Хейли. По другому эпизоду его оправдали, а присяжные не смогли прийти к единому решению по обвинению Джессики Манн. При этом Вайнштейн остается в заключении и по другому делу: в 2023 году суд Лос-Анджелеса приговорил его к 16 годам за сексуализированное насилие.

Вайнштейн был одним из самых известных голливудских продюсеров. Он работал над фильмами «Криминальное чтиво», «Умница Уилл Хантинг», «Банды Нью-Йорка» и «Влюбленный Шекспир», получившим «Оскар».