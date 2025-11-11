Хасан Касымбаев приговорён к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям похищение человека, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.

Ранее, в ноябре прошлого года, сообщалось, что Касымбаев был помещён в следственный изолятор. Ему вменялось похищение в 2021 году бойца ММА Армана Алимова с причинением умышленного тяжкого вреда его здоровью.

Ранее Хасан Касымбаев записал видеозаявление, опровергая слухи о причастности к убийству подростка и руководству группировкой "Хуторские".

Полиция подтвердила арест Касымбаева и опубликовала новые данные по его делу.

Сообщалось, что арест Касымбаева вновь привлёк внимание общества к Талгару. Его имя впервые упоминалось в ходе расследования убийства 16-летнего Шерзата Болата.

Этот кровавый случай вызвал большой общественный резонанс. В социальных сетях и анонимных пабликах распространялась неподтверждённая информация о преступной группировке "Хуторские". Местные жители считают, что этой группой руководит Касымбаев. Якобы она занималась запугиванием жителей и самосудом.