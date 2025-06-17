В Жамбылской области блогер, снимавший рекламу для супермаркета, был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, при съемке рекламного видео блогер инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и вел себя чересчур громко, в том числе при общении с пассажиркой. Такое поведение вызвало обеспокоенность у прохожих и нарушило общественный порядок.

Личность нарушителя была установлена. Его привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Суд назначил арест сроком на 10 суток.

Правоохранители призывают граждан проявлять уважение к общественному порядку и избегать действий, способных причинить беспокойство окружающим, даже если это делается в рекламных или творческих целях.