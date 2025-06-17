Хайпануть не вышло: блогера в Жамбылской области арестовали из-за рекламы
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В Жамбылской области блогер, снимавший рекламу для супермаркета, был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, при съемке рекламного видео блогер инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и вел себя чересчур громко, в том числе при общении с пассажиркой. Такое поведение вызвало обеспокоенность у прохожих и нарушило общественный порядок.
Личность нарушителя была установлена. Его привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Суд назначил арест сроком на 10 суток.
Правоохранители призывают граждан проявлять уважение к общественному порядку и избегать действий, способных причинить беспокойство окружающим, даже если это делается в рекламных или творческих целях.
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