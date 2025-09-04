Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций в СМИ и анонимных Telegram-каналах о якобы задержанных госслужащих, передает BAQ.KZ.

Она подчеркнула, что в информационном пространстве активно распространяется неподтверждённая информация, что может повлечь серьёзные последствия для людей.

"Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика. В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтверждёнными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой", – написала министр на своей странице в Facebook.

Аида Балаева напомнила представителям медиа о важности соблюдения базовых профессиональных принципов, а также призвала работников СМИ ориентироваться на проверенные источники и "придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ.