Аида Балаева предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей
Аида Балаева предостерегла СМИ от распространения непроверенной информации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций в СМИ и анонимных Telegram-каналах о якобы задержанных госслужащих, передает BAQ.KZ.
Она подчеркнула, что в информационном пространстве активно распространяется неподтверждённая информация, что может повлечь серьёзные последствия для людей.
"Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика. В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтверждёнными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой", – написала министр на своей странице в Facebook.
Аида Балаева напомнила представителям медиа о важности соблюдения базовых профессиональных принципов, а также призвала работников СМИ ориентироваться на проверенные источники и "придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ.
Самое читаемое
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве
- Степь в огне: в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром