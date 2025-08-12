  • 12 Августа, 14:37

Хиджаб и платок не входят в школьную форму – министр Бейсембаев

За ношение хиджаба в школе родители могут быть наказаны.

Сегодня, 13:20
АВТОР
скриншот из видео Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
120
Фото: скриншот из видео

В казахстанских школах действует законодательная норма, обязывающая учеников носить установленную школьную форму. Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По словам министра, каждая школа обязана строго контролировать соблюдение формы на основании своего устава, утверждённого в соответствии с законом. Нарушение этих требований может повлечь ответственность для родителей.

"Есть законодательная база, где родители могут привлекаться к установленной законом ответственности за нарушение школьной формы. Это касается не только ношения хиджаба или платка, но и в целом строгого соблюдения формы в организациях образования", – отметил Бейсембаев.

