На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серик Жумангарин рассмотрены вопросы развития химической промышленности, передает BAQ.KZ.

С докладом выступил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков. По его данным, по итогам 2025 года рост в отрасли составил 9,8%. Объем производства достиг 1,5 трлн тенге, что на 41% выше показателя 2024 года (1,1 трлн тенге). Доля химической промышленности в обрабатывающем секторе увеличилась до 5,2% против 4,6% годом ранее.

Прогнозы предприятий на 2026 год предполагают рост по основным видам продукции:

аммофос – на 3,8%,

селитра – на 8,2%,

желтый фосфор – на 6,7%,

полипропилен – на 25,2%,

серная кислота – на 20,1%,

цианид натрия – на 70,5%,

каустическая сода – на 10,4%.

Дополнительный эффект ожидается от запуска новых производств. В текущем году новый сернокислотный завод ТОО «Еврохим» позволит выпустить около 600 тыс. тонн серной кислоты. Во втором полугодии запланирован запуск второго этапа производства цианида натрия в Жамбылской и Туркестанской областях, а также ввод мощностей по выпуску пероксида водорода и персульфата натрия.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения отрасли серой. При годовом производстве около 4 млн тонн внутреннее потребление составляет лишь 10%, однако к 2030 году потребность отдельных предприятий может вырасти до 2 млн тонн. В этой связи вице-министр отметил необходимость совместной работы с Министерством энергетики и КазМунайГаз для выработки механизма приоритетного снабжения внутреннего рынка по конкурентной цене.

В обсуждении приняли участие представители Казфосфат, КазАзот, Казатомпром и компании «Каустик». Так, «Казфосфат» планирует к 2029 году удвоить выпуск удобрений. В рамках инвестпроектов строится завод серной кислоты мощностью 800 тыс. тонн в Таразе и предусмотрено создание двух аналогичных цехов в химическом комплексе в Жанатасе.

Бизнес также обозначил проблемы прозрачности ценообразования на электроэнергию и сложности с лицензированием оборота прекурсоров, которые тормозят запуск новых производств.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил профильным госорганам проработать предложения по дифференциации тарифов на электроэнергию, ускорить поправки по толлинговым операциям и подготовить механизм приоритетного обеспечения внутреннего рынка серой по конкурентной цене.