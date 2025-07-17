Хирурга в Костанае избили после сложной операции
В Костанайской областной больнице пациент избил врача до потери сознания.
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17 июля в Костанайской областной больнице произошёл вопиющий случай: 34-летний хирург, только что завершивший сложную операцию, был избит пациентом во время приёма в приемном покое, передаёт BAQ.KZ.
По информации пресс-службы медучреждения, врач спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить работу и принять пациентов. Один из ожидавших в очереди начал вести себя агрессивно и внезапно ударил медика. От полученного удара врач потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Инцидент вызвал широкий резонанс среди коллег и общественности.
"Считаем, что произошедшее не просто инцидент. Это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни. Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников. Каждый удар по врачу — это удар по всей системе здравоохранения. У врачей нет оружия. Их единственное "оружие" — знания, руки и сердце, с которыми они спасают нас. Их тоже ждут дома родные и близкие. Живыми и здоровыми", — говорится в официальном заявлении пресс-службы больницы.
Полиция начала досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан. Ведутся следственные действия.
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