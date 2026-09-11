Хирурги из Казахстана и пяти стран обсудили будущее трансплантации

В Актобе собрались ведущие хирурги и трансплантологи Казахстана и зарубежных стран, чтобы обсудить новые технологии и сложнейшие направления современной хирургии. В городе проходит республиканская научно-практическая конференция хирургов Казахстана с международным участием «Актуальные вопросы современной хирургии». В ней участвуют специалисты из Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси, а также казахстанские ученые и организаторы здравоохранения.

В центре внимания — современные хирургические технологии, передовые методы оперативного лечения и развитие трансплантологии. Особое внимание уделено трансплантации органов. Актюбинская область имеет значительный опыт развития этого направления и сотрудничества с зарубежными специалистами. Одним из почетных гостей конференции стал профессор Мехмет Хаберал из Турции — специалист в области трансплантации органов, президент и председатель Высшего исполнительного совета Университета Başkent. При его участии в 2015 году в Казахстане провели первую успешную трансплантацию печени ребенку.

Специалисты Университета Başkent также участвовали в проведении в Актобе первой в Казахстане полностью лапароскопической 3D-донорской нефрэктомии без ручной ассистенции. В работе конференции также принимает участие доктор медицинских наук, профессор и академик Академии медицинских наук Казахстана Жаксылык Доскалиев. В 2014 году он провел первую трансплантацию почки в Актобе. Участники конференции обсуждают дальнейшее внедрение передовых хирургических технологий, обмен опытом с зарубежными специалистами и перспективы развития трансплантологии в Казахстане.