В Жамбылской области суд вынес приговор по делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных в виде субсидий на развитие садоводства, передает BAQ.KZ. В мошенническую схему оказались вовлечены руководители и сотрудники двух коммерческих предприятий — ТОО "Опытное хозяйство “Меркенский”" и ТОО "Жеміс-жидек".

Установлено, что в период с 2015 по 2022 год руководители ТОО, при содействии пяти подчиненных, подделывали документы, касающиеся реализации саженцев плодовых культур, намеренно завышая количество реализуемой продукции. В результате мошеннических действий они незаконно получили из государственного бюджета субсидии на сумму свыше 321 млн тенге, — сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Дело расследовалось специальными прокурорами прокуратуры Жамбылской области. Собранные доказательства стали основанием для предъявления обвинений по статьям 190 ч. 4 п. 2 (мошенничество в особо крупном размере) и 385 ч. 2 УК РК (подделка документов).

23 июля 2025 года суд Меркенского района признал всех фигурантов виновными. Руководители компаний получили от 6 до 7 лет лишения свободы с десятилетним запретом на занятие должностей в госсекторе и финансовом надзоре. Пятеро подчинённых, содействовавших хищениям, приговорены к ограничению свободы на срок от 3 до 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.