Хищение 89 млн теңге выявили в школе Петропавловска: бухгалтер и учитель получили 8 и 7 лет тюрьмы

В Петропавловске бухгалтер средней школы №42 и один из учителей осуждены за хищение бюджетных средств. Суд назначил им 7 и 8 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, нарушения выявили в ходе надзора за расходованием бюджетных средств. Установлено, что с августа 2019 года по август 2024 года бухгалтер незаконно перечислял деньги под видом заработной платы работникам организаций образования. Общая сумма составила 89 млн теңге, из которых 25 млн теңге были похищены при пособничестве одного из учителей школы.

По данному факту прокуратура Петропавловска начала досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан — присвоение или растрата вверенного чужого имущества.

Приговором Петропавловского городского суда от 25 мая 2026 года бухгалтер и учитель признаны виновными. Им назначено 8 и 7 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, обоим запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Приговор вступил в законную силу.