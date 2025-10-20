Министерство внутренних дел продолжает активную борьбу с преступлениями, связанными со скотокрадством, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

14 октября в Западно-Казахстанской области сотрудники криминальной полиции задержали преступную группу, организовавшую кражу скота с вольного выпаса.

В ходе следствия выяснилось, что один из задержанных был главой крестьянского хозяйства и занимался разведением сельскохозяйственных животных. Злоумышленники перегоняли украденный скот в специально подготовленный стан в степи. Лошадей они отправляли грузовыми автомобилями в южные регионы страны, а крупный рогатый скот оставляли для пополнения собственного хозяйства.

На данный момент полицией подтверждена причастность участников группы к хищению 49 голов животных на сумму свыше 11 миллионов тенге. Все подозреваемые находятся под стражей.

В МВД напоминают, что за скотокрадство предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и советуют гражданам тщательно идентифицировать свой скот и не оставлять его без присмотра.