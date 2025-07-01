В Астане разгорается один из самых громких коррупционных скандалов в сфере образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Столичный департамент АФМ совместно с сотрудниками департамента национальной безопасности проводит расследование в отношении бывших должностных лиц КГУ "Международная школа №81 Astana English School" акимата города Астаны.

Установлено, что экс-директор школы и главный бухгалтер похитили из бюджета свыше 900 миллионов тенге. По данным следствия, значительная часть этих средств была получена наличными от родителей за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря. Однако эти суммы так и не поступили на счета школы - они были присвоены подозреваемыми.

Кроме того, около 16 миллионов тенге были переведены на счета фиктивных сотрудников, так называемых "мертвых душ", которые фактически никогда не работали в учреждении. Как выяснилось, среди них были и родственники фигурантов, оформленные для получения зарплаты по поддельным документам.

На незаконно полученные доходы злоумышленники приобрели имущество на сумму 382 миллиона тенге - в числе приобретений коттедж, две квартиры в Астане и автомобиль. По решению суда всё это имущество арестовано.

На данный момент оба подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.