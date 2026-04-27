Суд вынес приговор по делу о хищении средств в Метрополитен Алматы, а по итогам кассации в бюджет возвращены миллионы тенге, передает BAQ.kz.

По данным следствия, должностные лица КГП «Метрополитен» действовали в сговоре с представителями подрядных организаций. Они организовали схему хищения средств, выделенных на строительство и оснащение метро.

Ущерб государству был причинен в особо крупном размере.

Приговор суда

Решением Алмалинского районного суда к ответственности привлечены 10 человек - как сотрудники предприятия, так и представители подрядных организаций.

Им назначены длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал их возместить причиненный ущерб.

Деньги нашли и вернули

В ходе кассационного рассмотрения установлено, что часть похищенных средств - 127 млн тенге - находилась на счетах другого юридического лица.

По протесту прокурора судебные акты были изменены, а обнаруженные средства обращены в доход государства.

Контроль за бюджетом

В прокуратуре подчеркнули, что этот случай демонстрирует неотвратимость ответственности за преступления, связанные с государственными финансами.

Ведомство напоминает, что любые злоупотребления при распоряжении бюджетными средствами находятся под особым контролем и влекут серьезные правовые последствия.