Гендиректор природного резервата "Бокейорда" задержан по подозрению в коррупции
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
134Фото: pixabay.com
Генеральный директор РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Министерства экологии и природных ресурсов подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере, передает BAQ.KZ.
По информации Антикора, подозреваемый незаконно начислял заработную плату лицу, которое фактически не выполняло никакой трудовой деятельности в резервате.
Ущерб государству оценивается как значительный.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. В настоящее время также проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.
Расследование продолжается. В интересах следствия иные подробности не разглашаются.
Напомним, согласно Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.