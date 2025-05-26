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Гендиректор природного резервата "Бокейорда" задержан по подозрению в коррупции

Сегодня, 10:32
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:32
Сегодня, 10:32
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Фото: pixabay.com

Генеральный директор РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Министерства экологии и природных ресурсов подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере, передает BAQ.KZ.

По информации Антикора, подозреваемый незаконно начислял заработную плату лицу, которое фактически не выполняло никакой трудовой деятельности в резервате.

Ущерб государству оценивается как значительный.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. В настоящее время также проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

Расследование продолжается. В интересах следствия иные подробности не разглашаются.

Напомним, согласно Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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