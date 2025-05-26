Генеральный директор РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Министерства экологии и природных ресурсов подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере, передает BAQ.KZ.

По информации Антикора, подозреваемый незаконно начислял заработную плату лицу, которое фактически не выполняло никакой трудовой деятельности в резервате.

Ущерб государству оценивается как значительный.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. В настоящее время также проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

Расследование продолжается. В интересах следствия иные подробности не разглашаются.

Напомним, согласно Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.