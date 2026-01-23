Правительством проводится системная работа по анализу эффективности расходования средств в ключевых отраслях экономики. Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал министра финансов Мади Такиева, который доложил о предварительных итогах аудита финансирования частных школ и агропромышленного комплекса, передает BAQ.KZ.

По данным Минфина, количество частных школ с 2020 года выросло с 203 до 878 школ в 2025 году, а численность учеников за пятилетний период увеличилась в шесть раз – с 53 тыс. до 322 тыс. детей. При этом объем бюджетных расходов на это направление составил 248 млрд тенге, превысив в 20 раз уровень 2020 года (13,3 млрд тенге).

Отмечено, что до конца 2025 года система финансирования частных школ была фрагментарной и неконтролируемой, что создавало условия для искажения данных и злоупотребления бюджетными средствами. В связи с этим с конца прошлого года финансирование было переведено на цифровую платформу Orta-bilim.e-qazyna, обеспечивающую прозрачность и автоматизацию всех этапов, что на данном этапе уже подтвердило эффективность нового подхода и позволяет минимизировать риски недобросовестного использования средств.

Проведенный Министерством финансов аудит финансирования частных школ выявил ряд системных нарушений. В их числе:

завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами;

необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий (превышение нормативной вместимости более чем в 3 раза);

извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;

проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального (при отсутствии проектной документации и сметы).

Министр финансов привел многочисленные факты нарушений.

Подчеркнуто, что выявленные аудитом факты свидетельствуют о том, что для значительной части частных школ, участие в государственном финансировании рассматривалось не как механизм обеспечения доступности и качества образования, а как инструмент извлечения выгоды за счет бюджета вместо социальной цели. Нарушения стали возможны при попустительстве либо прямом участии должностных лиц госорганов.

Аудиторские мероприятия в Минфине продолжаются и по их итогам будут подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию механизма финансирования частных школ.

Согласно результатам аудита финансирования агропромышленного комплекса, в период 2023-2024 гг., общий объем выявленных нарушений составил порядка 300 млрд тенге, из которых прямые потери бюджета – 32 млрд тенге. Всего за 2 года на меры господдержки АПК было выделено порядка 1,2 трлн тенге.

Министр финансов Мади Такиев отметил, что значительные средства используются без достижения ожидаемого экономического эффекта и выгоды для населения.

По итогам проведенной проверки выявлен ряд системных нарушений. Так, в субсидировании аграриев установлены теневые схемы на сумму 5,5 млрд тенге. В частности, в 11 регионах зафиксированы случаи фиктивной продажи одного и того же крупного рогатого скота между получателями субсидий на 808,1 млн тенге.

Кроме того, Министр финансов Мади Такиев озвучил ряд конкретных нарушений при предоставлении субсидий. По инвестиционным проектам АПК, реализуемым в рамках бюджетных кредитов, выявлены нарушения на сумму 13,3 млрд тенге. Установлены факты, когда скот и оборудование либо не поставлялись вовсе, либо поставлялись в меньшем объеме; отдельные строительные работы оплачивались, но фактически не выполнялись.

Также выявлены грубые нарушения при выдаче микрокредитов конечным заемщикам с просроченной задолженностью и действующими арестами. Мади Такиев доложил, что 25 заемщиков с общей задолженностью 45,8 млн тенге получили кредиты на сумму 177,7 млн тенге.

Отмечено, что реализация программ финансирования полевых и уборочных работ при ежегодном объеме 140 млрд тенге и охвате 3,2 тыс. заемщиков показала системную неэффективность. АО "Аграрная кредитная корпорация", созданная для финансирования текущих сельхозработ, не обеспечивает заявленное покрытие до 70% затрат фермеров. Средства распределяются между большим числом заемщиков малыми суммами, что не позволяет обеспечить полный цикл работ.

С учетом выявленных нарушений и нецелевого использования бюджетных средств в целях повышения эффективности государственной поддержки АПК руководитель Правительства дал ряд поручений:

внедрить сквозной цифровой мониторинг с интеграцией информационных систем Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов; пересмотреть системы субсидирования с ориентацией на фактический выход продукции вместо бумажных показателей; использовать форматно-логический контроль, блокирующий продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки; проводить обязательную государственную экспертизу строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием государственных кредитов.

Материалы по конкретным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.