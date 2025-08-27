Хищения в АПК: экс-зампреда "Аграрной кредитной корпорации" отправили за решётку
В Шымкенте вынесен приговор по делу о хищениях в агропромышленном комплексе, передает BAQ.KZ.
Экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директор подрядной организации признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
Следствием установлено, что при реализации проекта по возведению двух яблоневых садов в Шымкенте руководители незаконно приняли в эксплуатацию объекты, не соответствующие технической спецификации и заявленным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге, общий ущерб государству оценивается в 685,8 млн тенге.
Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил обоих фигурантов к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Дело было возбуждено Генеральной прокуратурой в 2024 году и расследовалось Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.
