В Шымкенте вынесен приговор по делу о хищениях в агропромышленном комплексе, передает BAQ.KZ.

Экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директор подрядной организации признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Следствием установлено, что при реализации проекта по возведению двух яблоневых садов в Шымкенте руководители незаконно приняли в эксплуатацию объекты, не соответствующие технической спецификации и заявленным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге, общий ущерб государству оценивается в 685,8 млн тенге.

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил обоих фигурантов к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело было возбуждено Генеральной прокуратурой в 2024 году и расследовалось Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.