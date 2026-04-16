Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев отвечая на вопросы журналистов.
Сегодня 2026, 11:38
Сегодня 2026, 11:38Сегодня 2026, 11:38
112Фото: Akorda.kz
После формирования Курултая будет назначен вице-президент Республики Казахстан. Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Парламента, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции Главы государства.
«После того, как будет избран новый Курултай, Глава государства примет соответствующее решение. В соответствии с законом в соответствии с новой Конституцией будут приняты решения. Вопросы прописаны в нашей Конституции», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.
Ранее Глава государства отметил, что учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти.
