Департамент АФМ по г. Шымкент завершил расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова. Установлено, что государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге, передает BAQ.KZ.

– В числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций. Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам. Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками, – сообщили в АФМ.

Так, к примеру, руководство университета приобрело одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.

Для сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.

– В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге. В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге. С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах, – проинформировали в АФМ.

По информации АФМ, уголовное дело направлено в суд.



В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.