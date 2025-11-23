Хищники вокруг сел Мангистау: экологи бьют тревогу
Адильбек Козыбаков предупреждает о риске заражения чумой среди людей.
Вблизи населённых пунктов Мангистау всё чаще замечаются дикие хищники - корсаки, лисы и шакалы. По словам председателя регионального экологического совета Адильбека Козыбакова, это связано с ростом численности диких грызунов, переносчиков опасной инфекции, и может привести к вспышкам чумы среди людей, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz.
"Это тревожный сигнал. Появление лис, корсаков и шакалов, питающихся грызунами, говорит о нарушении баланса экосистемы из-за вмешательства человека. Природа адаптируется к новым обстоятельствам", - отметил эколог.
Для предотвращения заражений необходимы эпизоотологические исследования и дератизация грызунов, однако Мангистауская противочумная станция испытывает дефицит специалистов-зоологов.
