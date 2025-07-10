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ХК "Номад" объявил состав обновлённого тренерского штаба

В клубе произошли изменения

Сегодня, 16:01
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ХК "Барыс" Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Номад" представил обновленный тренерский штаб, передает BAQ.KZ.

Главным тренером команды назначен Талгат Жайлауов, который ранее уже работал в системе клуба.

На минувшем чемпионате мира Талгат Бакытбекович входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана. Помогать специалисту будут Константин Пушкарёв, тренер вратарей Александр Кудрявцев, а также тренер по ОФП Сергей Левданский.

"12 июля после прохождения медицинского обследования "Номад" начнёт учебно-тренировочные сборы", - говорится в официальном сообщении клуба.

Ранее ХК "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб. 

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