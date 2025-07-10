ХК "Номад" объявил состав обновлённого тренерского штаба
В клубе произошли изменения
Сегодня, 16:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
122Фото: ХК "Барыс"
Хоккейный клуб "Номад" представил обновленный тренерский штаб, передает BAQ.KZ.
Главным тренером команды назначен Талгат Жайлауов, который ранее уже работал в системе клуба.
На минувшем чемпионате мира Талгат Бакытбекович входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана. Помогать специалисту будут Константин Пушкарёв, тренер вратарей Александр Кудрявцев, а также тренер по ОФП Сергей Левданский.
"12 июля после прохождения медицинского обследования "Номад" начнёт учебно-тренировочные сборы", - говорится в официальном сообщении клуба.
Ранее ХК "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб.
Самое читаемое
- Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают самые странные наказания
- Почему сайт kyzdar.net до сих пор не заблокирован? МВД объяснило ситуацию
- Казахстанским спортсменам запретили открыто демонстрировать религиозные убеждения
- Перизат Кайрат заявила о побоях и давлении со стороны следствия
- Пропавшего 25-летнего парня нашли мертвым в Костанайской области