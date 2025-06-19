Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные о потреблении продуктов питания в Казахстане за первый квартал 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Исследование основано на выборочном обследовании уровня жизни 12 тысяч домохозяйств по всей стране.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наибольший рост в потреблении наблюдается по фруктам (+3,5%), рыбе и морепродуктам (+2,2%).



Потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения в среднем в месяц составило: картофеля – 3,7 кг, хлеба пшеничного из муки 1 сорта – 2,3 кг, говядины – 2 кг, яблок – 1,6 кг, сахара-песка – 1,5 кг, риса – 1,3 кг, молока сырого – 0,9 л, яиц – 17,1 штук, макаронных изделий – 0,9 кг, рыбы свежей или охлажденной – 0,6 кг.



Среди регионов больше всего хлебопродуктов и круп потребляют в Туркестанской области (14,1 кг/на человека в месяц), меньше всего в Мангистауской области (7,9 кг/на человека в месяц).

Эксперты отмечают, что структура рациона в разных регионах во многом определяется доходами семей, доступностью продуктов и национальными кулинарными привычками.

Следующее обновление статистики ожидается по итогам полугодия.