Хлеб с 80-процентной выпечкой: чем удивляет хлебобулочное производство в Жезказгане
Цех хорошо известен жителям города и соседнего Сатпаева.
Свежий хлеб, который можно испечь дома всего за десять минут, начали производить в Жезказгане. На предприятии ТОО «Большая семья KZ» внедрили технологию полувыпеченного хлеба, распространённую в Европе, рассказала корреспонденту BAQ.KZ заместитель директора компании Инна Шульц.
От прежних владельцев к новому этапу развития
Хлебобулочный цех в Жезказгане работает уже несколько лет и хорошо известен жителям города и соседнего Сатпаева. Однако нынешние владельцы приобрели предприятие сравнительно недавно и продолжают развивать производство, сохраняя уже сформировавшийся бренд.
Как рассказала заместитель директора ТОО «Большая семья KZ» Инна Шульц, производство хлеба на базе предприятия ведется с августа 2017 года, однако нынешняя команда управляет бизнесом с 2025 года.
«Цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий работает с августа 2017 года. Первыми, кто начал этим заниматься и расширил производство, были Сергей и Марина Глушковы. В марте 2025 года мы приобрели готовый бизнес, и хлебобулочное направление перешло к нам», - рассказала Инна Шульц.
По ее словам, предприятие уже успело зарекомендовать себя на рынке, поэтому главной задачей нового руководства стало дальнейшее развитие и обновление ассортимента.
Та самая технология из Европы
На предприятии стараются регулярно обновлять ассортимент и учитывать современные тенденции в хлебопекарной отрасли. Для этого представители компании посещают международные выставки и обучающие программы, изучая опыт других стран.
По словам заместителя директора, часть продукции со временем исчезает из ассортимента, а на смену ей приходят новые виды хлеба и выпечки.
«Мы стараемся идти в ногу со временем и быть более клиентоориентированными. Посещаем выставки, ездим на обучение, смотрим, что выпускают в других странах и что пользуется спросом. Затем стараемся внедрять это у себя. Ассортимент постепенно меняется: что-то добавляется, от чего-то приходится отказываться, если видим, что продукт не востребован», - отметила Инна Шульц.
Одной из новинок на предприятии стала технология полувыпеченного хлеба, которую привезли из Европы. Ее особенность в том, что хлеб почти полностью готовят на производстве, а окончательно допекают уже дома.
«В прошлом году я была в Германии и привезла технологию полувыпеченного хлеба. Он выпекается примерно на 80%, затем замораживается, и покупатель может хранить его дома в морозильнике. Когда нужен свежий хлеб, достаточно поставить его в духовку на десять минут - и получается горячий, хрустящий хлеб или булочки. В Германии это очень распространено, и мне понравилось, что дома сразу появляется запах свежей выпечки, как в пекарне», - рассказала заместитель директора.
До 4 тысяч изделий ежедневно
Сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент продукции - от хлеба до готовых перекусов. В частности, популярностью у покупателей пользуются хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.
По словам Инны Шульц, спрос на продукцию стабильно растет, а объемы производства не снижаются даже в летний период.
«Очень хорошо у нас берут такую продукцию, как хот-доги, гамбургеры, сэндвичи разных видов. Объемы, слава богу, увеличиваются и не падают по сравнению с предыдущими годами. Обычно летом бывает небольшой спад из-за того, что школьники и студенты отдыхают, но в прошлом году такого снижения практически не было. Это говорит о том, что людям нравится наша продукция и они покупают ее все чаще», – пояснила она.
В среднем предприятие производит несколько тысяч единиц продукции ежедневно.
«Ежедневно мы выпускаем от трех до четырёх тысяч хлебобулочных и кондитерских изделий. Это средний показатель за день, и сюда входит вся продукция - и хлеб, и выпечка, и другие изделия. Мы стараемся поддерживать стабильное качество, чтобы покупатели оставались довольны», – отметила Инна Шульц.
38 сотрудников и собственное производство
На предприятии работает несколько десятков человек, каждый из которых отвечает за определённое направление производства. Отдельные специалисты занимаются хлебом, другие - кондитерскими изделиями или приготовлением готовых перекусов.
По словам заместителя директора, сегодня в компании трудятся 38 сотрудников.
«Всего у нас работает 38 человек. Если говорить конкретно о хлебном направлении, то там задействованы восемь человек. Есть кондитеры, есть сотрудники, которые занимаются приготовлением гамбургеров и хот-догов, есть специалисты по жареной выпечке, отдельно человек, который делает пироги. Также есть сотрудники, которые готовят торты, круассаны и десертную выпечку», – рассказала Инна Шульц.
В перспективе предприятие рассматривает возможность расширения и выхода за пределы региона. Однако для этого необходимы дополнительные производственные мощности и оборудование.
«Хотелось бы расшириться и выйти за пределы нашей области. Но для этого нужны дополнительные печи, оборудование и люди, которые смогут выполнять такие объемы. Сейчас на предприятие ложится большая финансовая нагрузка, поэтому возможности приобрести новое оборудование пока нет», – отметила Инна Шульц.
По ее словам, при расширении производства компания смогла бы увеличить объемы выпуска и создать новые рабочие места.
«Если появится возможность расширить производство, мы могли бы увеличить количество рабочих мест и поставлять нашу продукцию в другие регионы страны. Нам важно, чтобы люди знали нашу продукцию, пробовали ее и чтобы она становилась ещё более узнаваемой», – заключила заместитель директора.
