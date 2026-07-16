Хлеб с сюрпризом: в колонии ВКО обнаружили спрятанные телефоны

В одном из учреждений департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области сотрудники пресекли попытку передачи осужденным запрещенных предметов. При проверке продуктовой передачи они обнаружили два мобильных телефона, спрятанных внутри буханки хлеба. Запрещенные предметы были изъяты, а по факту произошедшего составлены соответствующие материалы.

В департаменте УИС отметили, что подобные попытки проноса запрещенных вещей фиксируются регулярно. Благодаря тщательному досмотру передач сотрудники своевременно выявляют такие предметы и не допускают их попадания на территорию учреждения.