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Хлеб с сюрпризом: в колонии ВКО обнаружили спрятанные телефоны

16 Июля 2026, 03:38
АВТОР
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Polisia.kz 16 Июля 2026, 03:38
16 Июля 2026, 03:38
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Фото: Polisia.kz

В одном из учреждений департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области сотрудники пресекли попытку передачи осужденным запрещенных предметов. При проверке продуктовой передачи они обнаружили два мобильных телефона, спрятанных внутри буханки хлеба. Запрещенные предметы были изъяты, а по факту произошедшего составлены соответствующие материалы.

В департаменте УИС отметили, что подобные попытки проноса запрещенных вещей фиксируются регулярно. Благодаря тщательному досмотру передач сотрудники своевременно выявляют такие предметы и не допускают их попадания на территорию учреждения.

Незаконная передача мобильных телефонов и других запрещенных предметов создает угрозу установленному порядку отбывания наказания и безопасности учреждения. Департамент призывает граждан соблюдать требования законодательства и напоминает, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность, — сообщила официальный представитель ДУИС по Восточно-Казахстанской области Салтанат Ожиканова.

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