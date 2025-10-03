Хлебоприёмные предприятия Казахстана уличили в отказах и завышении тарифов
Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило нарушения в деятельности хлебоприёмных предприятий (ХПП), передает BAQ.KZ.
Согласно данным проверки, отдельные ХПП отказывали сельхозпроизводителям в приёме зерна и устанавливализавышенные тарифы на свои услуги. Это привело к ограничению доступа фермеров к инфраструктуре и росту издержек в зерновой отрасли.
Кроме того, антимонопольщики зафиксировали случаи работы без лицензии, наличие устаревших технологий и ручных процессов, что создавало очереди и снижало прозрачность операций. Дополнительные жалобы поступили и на цифровую систему Qoldau — фермеры указывали на неудобство и сбои в использовании зерновых расписок.
По итогам расследования АЗРК выдало предписания, обязав ХПП устранить нарушения. Ряд предприятий уже снизил тарифы и обеспечил равный доступ сельхозпроизводителей к своим мощностям.
Для решения системных проблем антимонопольное агентство рекомендовало усилить цифровизацию процессов, а также разработать механизмы льготного кредитования для модернизации хлебоприёмных предприятий.
