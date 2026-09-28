Хлопок газа в квартире: спасатели вынесли 91-летнего мужчину
28 Сентября 2026, 04:33
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28 Сентября 2026, 04:3328 Сентября 2026, 04:33
142Фото: ДЧС РК
В квартире на третьем этаже жилого дома на улице Садуакасова произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ДЧС Акмолинской области. Спасатели вынесли из квартиры мужчину 1935 года рождения и передали его медикам.
Другие жильцы дома не эвакуировались. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение требований безопасности при эксплуатации газового баллона.
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