«Хочу лично поговорить с министром»: мать умершего в Актау ребенка приехала в Астану

Мать 13-летнего ребенка, умершего после лечения в Актау, приехала в Астану, чтобы лично встретиться с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой. Жулдыз Азанова записала видеообращение и рассказала, что пока точной даты встречи ей не назначили. По словам женщины, она прилетела в столицу 6 августа. До этого ей предлагали встретиться с вице-министром, но она отказалась и заявила, что хочет поговорить именно с главой Минздрава.

Я боюсь, что эта встреча может вообще не состояться. Поэтому решила записать это видео, чтобы придать ситуации огласку, — сказала Азанова.

По ее словам, ей пообещали дать окончательный ответ в ближайшую среду. Сейчас женщина находится в Боровом и ждет решения о встрече.

Ранее Азанова заявляла о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии и умер. После ее обращения Минздрав провел внеплановую проверку медицинских учреждений с привлечением независимых экспертов.