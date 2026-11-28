Ход модернизации ТЭЦ-2 Алматы проверил первый заместитель Премьер-министра
На сегодня общая готовность проекта по переводу ТЭЦ-2 на природный газ составляет 97%.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. Особое внимание уделено срокам завершения работ, повышению надежности энергоснабжения города и снижению экологической нагрузки.
Строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии, ведется пусконаладка оборудования. Полностью завершить модернизацию планируется до конца 2026 года.
На строительной площадке задействованы 1,3 тыс. специалистов и 83 единицы техники.
В ходе осмотра Нурлыбеку Налибаеву доложили о подготовке станции к запуску новых мощностей. Согласно представленному графику, полное подключение оборудования планируется обеспечить до 25 декабря.
На ТЭЦ-3 продолжается реконструкция с установкой современного парогазового оборудования. После реализации проекта электрическая мощность станции должна составить 543,6 МВт.
На объекте работают свыше 1 тыс. человек и 79 единиц техники. В ходе посещения рассмотрены вопросы строительства энергоблоков, поставки оборудования и подключения новых мощностей к электрическим сетям.
В ходе посещения строительной площадки отмечено, что подготовка территории к началу строительства второго энергоблока сопряжена с рядом технических сложностей. В частности, имеются осложнения, связанные с инженерно-геологическими условиями грунтов, а также необходимостью демонтажа действующих установок.
Указанные факторы оказывают влияние на темпы подготовки строительной площадки и препятствуют ускоренному переходу к началу строительно-монтажных работ по второму энергоблоку.
В этой связи особое внимание уделено необходимости своевременного решения выявленных технических вопросов, координации демонтажных и подготовительных работ, а также принятия необходимых мер для минимизации влияния существующих ограничений на дальнейшую реализацию проекта.
По итогам осмотра первый заместитель Премьер-министра поручил обеспечить соблюдение установленных сроков и не допускать отставания от графика.
«Проект находится на контроле Президента Республики Казахстан. Поэтому необходимо следить за ходом работ и довести их до завершения. Это очень важный проект, который имеет особое значение для жителей Алматы», — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.
Модернизация ТЭЦ позволит обновить генерирующие мощности и повысить надежность энергоснабжения мегаполиса.
Самое читаемое
- Зарплаты, пенсии, пособия и цены: что изменится в Казахстане в 2027 году
- Всадники, снежные горы и десятки архаров: впечатляющие кадры из Аксу-Жабаглы
- «Надо строить библиотеки»: Токаев высказался о моде на мечети в Казахстане
- От асфальта до железнодорожных магистралей: как Казахстан перестраивает транспортную карту страны
- ИИ не должен думать за детей: Токаев обозначил задачу для школ