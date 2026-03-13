15 марта в Казахстане состоится масштабный медиапроект – онлайн-марафон «Референдум – 2026». Он начнётся в 09:00 и продлится до 00:15 ночи, передает BAQ.KZ.

Прямая трансляция продолжительностью 15 часов все сторонне осветит одно из ключевых политических событий страны. В эфире будут представлены основные моменты дня референдума, мнения общества и экспертные оценки в оперативном и современном формате.

Марафон, проводимый в рамках декады «Наурызнама», станет не только информационным мероприятием, но и уникальной площадкой для обсуждения актуальных общественных вопросов, презентации новых идей и технологических инициатив. В мероприятии примут участие политические деятели, известные общественные личности, успешные специалисты в различных сферах, представители искусства и культуры, а также стартаперы.

В ходе онлайн марафона зрители смогут увидеть и уникальные технологические решения. Роботы, созданные отечественными изобретателями предстанут в новом образе, в этот день они будут участвовать в ведении программы, а с помощью голограмма-шоу будет представлена хроника достижений Казахстана за последние годы.

В рамках марафона будут работать пять площадок. На сцене общественные деятели, изобретатели и люди, известные своими благотворительными инициативами, также будет представлена концертная программа. Пройдут дискуссии по актуальным темам с участием экспертов и представителей общества, будут презентованы инновационные проекты и отечественные стартапы. Кроме того, запланированы блиц-интервью с гостями, а также прямые включения из регионов страны и из-за рубежа.

Онлайн-марафон будет транслироваться в прямом эфире на официальных сайтах и страницах в социальных сетях республиканских и региональных средств массовой информации.