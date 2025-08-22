По состоянию на 22 августа уборочная кампания охватила все 15 регионов Казахстана. В южных областях сбор урожая близится к завершению, а в Шымкенте он уже полностью завершён, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день убрано 1,7 млн гектаров зерновых культур, что составляет 10,7% от общей посевной площади. Намолочено 2,4 млн тонн зерна.

В полевых работах задействовано более 300 тыс. единиц техники, среди которых 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой сельхозтехники.

Чтобы обеспечить бесперебойное проведение кампании, совместно с Министерством энергетики утверждён график закрепления регионов за НПЗ по отгрузке дизельного топлива. Благодаря этому аграрии получают топливо по цене 254 тенге за литр — на 18–20% дешевле рыночной. Всего отгружено 135,4 тыс. тонн дизтоплива.

Фермеры обеспечены минеральными удобрениями на 89% от плана: всего поставлено 1,7 млн тонн, на складах дополнительно хранится ещё 43,3 тыс. тонн.

Кроме того, продолжается финансирование аграриев по ряду программ:

льготное кредитование: подано 7 594 заявки на 502,7 млрд тенге;

программа "Льготный лизинг": заключены договоры на 153,4 млрд тенге;

фонд "Даму" предоставил 1 312 гарантий на 228 млрд тенге.

Общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, включая 13,3 млн тонн на хлебоприёмных предприятиях и 17,4 млн тонн у сельхозпроизводителей. Загруженность зернохранилищ на сегодняшний день составляет лишь 16% (2,2 млн тонн), что позволяет без проблем принять весь урожай.

Правительство держит ход уборочной кампании-2025 на постоянном контроле.