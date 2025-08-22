Ход уборочной кампании-2025: в Казахстане уже намолочено 2,4 млн тонн зерна
Министерство сельского хозяйства подвело итоги первых недель уборочной кампании.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По состоянию на 22 августа уборочная кампания охватила все 15 регионов Казахстана. В южных областях сбор урожая близится к завершению, а в Шымкенте он уже полностью завершён, передает BAQ.KZ.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день убрано 1,7 млн гектаров зерновых культур, что составляет 10,7% от общей посевной площади. Намолочено 2,4 млн тонн зерна.
В полевых работах задействовано более 300 тыс. единиц техники, среди которых 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой сельхозтехники.
Чтобы обеспечить бесперебойное проведение кампании, совместно с Министерством энергетики утверждён график закрепления регионов за НПЗ по отгрузке дизельного топлива. Благодаря этому аграрии получают топливо по цене 254 тенге за литр — на 18–20% дешевле рыночной. Всего отгружено 135,4 тыс. тонн дизтоплива.
Фермеры обеспечены минеральными удобрениями на 89% от плана: всего поставлено 1,7 млн тонн, на складах дополнительно хранится ещё 43,3 тыс. тонн.
Кроме того, продолжается финансирование аграриев по ряду программ:
- льготное кредитование: подано 7 594 заявки на 502,7 млрд тенге;
- программа "Льготный лизинг": заключены договоры на 153,4 млрд тенге;
- фонд "Даму" предоставил 1 312 гарантий на 228 млрд тенге.
Общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, включая 13,3 млн тонн на хлебоприёмных предприятиях и 17,4 млн тонн у сельхозпроизводителей. Загруженность зернохранилищ на сегодняшний день составляет лишь 16% (2,2 млн тонн), что позволяет без проблем принять весь урожай.
Правительство держит ход уборочной кампании-2025 на постоянном контроле.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться