Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров заявил, что одной из ключевых задач парламента в новой сессии станет работа над законом о банках. По его словам, сегодня финансовая система во многом подчиняет себе экономику страны в ущерб населению и бизнесу, передаёт корреспондент BAQ.KZ

"Очень многие вещи в нашей стране подчинены, в первую очередь, банкам в ущерб населению, бизнесу в целом, экономике. По этой причине я непосредственно вовлекаюсь в этот процесс. Уже девять месяцев веду переговоры с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по предлагаемым нормам – как сделать так, чтобы банки работали на благо страны, а не выдаивали её", – сказал депутат.

Ещё одна важная тема, по мнению Ходжаназарова, – ветеринария и контроль качества продуктов питания. Он отметил, что в Казахстане нет прозрачной системы проверки мяса и кормов для животных, а это напрямую отражается на здоровье граждан.

"У нас дети все аллергичные. Из-за чего? Это непосредственно корма. Мы говорим экология, но какая экология, например, в Талдыкоргане или Костанае, где природа наисвежейшая, но почему-то у всех аллергии. Почему? Потому что нет контроля за той пищей, которую мы едим", – подчеркнул он.

Также депутат заявил, что будет защищать интересы предпринимателей при разработке подзаконных актов к новому Налоговому кодексу. Речь идёт о формировании ограничительного списка по видам деятельности (ОКЭД), которые смогут работать на специальном налоговом режиме.

"За каждый ОКЭД, за каждого предпринимателя будем биться, доказывать, что он должен остаться на специальном налоговом режиме", – добавил Ходжаназаров.

По его словам, работы в парламенте "много", и она затрагивает сразу несколько направлений – от реформы банковского сектора до налоговой политики и контроля качества продуктов.