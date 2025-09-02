Руслан Берденов ушел с должности по собственному желанию, чтобы восстановиться после болезни и больше времени проводить с семьей. Об этом заявил председатель партии Respublica, депутат мажилиса парламента Айдарбек Ходжаназаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы все видели, были фотографии в соцсетях. Самое главное, чтобы Руслан Берденов поправился. Его желание – проводить больше времени с семьёй и восстановиться. На многочисленные вопросы он ответит, когда полностью восстановится", – сказал Ходжаназаров.

По его словам, никакого давления на Берденова не было.

"Это же государственная должность. Каждый день возникает куча вопросов. Он 3-4 месяца находился на лечении, проблемы не ждут, пока человек вылечится. Думаю, он как достойный человек и патриот своей страны сам принял решение освободить место, чтобы вопросы решались. Уверен, что в будущем мы ещё увидим Руслана Берденова на ответственных должностях", – отметил лидер партии.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Берденова в Respublica, Ходжаназаров подчеркнул, что это станет предметом обсуждения.