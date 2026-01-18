Хоккейный клуб "Торпедо" из Усть-Каменогорска впервые в своей истории стал серебряным призёром Континентального кубка. Финальные матчи турнира сезона 2025-2026 гг. прошли в английском Ноттингеме, передаёт BAQ.KZ.

На решающем этапе соревнований усть-каменогорская команда продемонстрировала свой характер и высокий уровень.

"Торпедо" уверенно обыграло датский клуб "Хернинг Блю Фокс" со счётом 6:2, а в напряжённом матче против французского "Дюк Д’Анже" уступило лишь в овертайме – 2:3.

В матче за золотые медали казахстанский клуб встретился с хозяевами льда "Ноттингем Пантерз". По итогам турнира "Торпедо" поднялось на вторую ступень пьедестала.

Это лучший результат в истории клуба на Континентальный кубок. Ранее максимальным достижением усть-каменогорцев оставались бронзовые медали сезона 2007–2008 годов.

"Серебро" Континентального кубка стало значимым достижением не только для нашей команды, но и для всего отечественного хоккея. Спортсмены подтвердили конкурентоспособность клуба на международной арене.