Хоккейный клуб "Торпедо" завоевало "серебро" Континентального кубка
Ранее максимальным достижением усть-каменогорцев оставались бронзовые медали.
Хоккейный клуб "Торпедо" из Усть-Каменогорска впервые в своей истории стал серебряным призёром Континентального кубка. Финальные матчи турнира сезона 2025-2026 гг. прошли в английском Ноттингеме, передаёт BAQ.KZ.
На решающем этапе соревнований усть-каменогорская команда продемонстрировала свой характер и высокий уровень.
"Торпедо" уверенно обыграло датский клуб "Хернинг Блю Фокс" со счётом 6:2, а в напряжённом матче против французского "Дюк Д’Анже" уступило лишь в овертайме – 2:3.
В матче за золотые медали казахстанский клуб встретился с хозяевами льда "Ноттингем Пантерз". По итогам турнира "Торпедо" поднялось на вторую ступень пьедестала.
Это лучший результат в истории клуба на Континентальный кубок. Ранее максимальным достижением усть-каменогорцев оставались бронзовые медали сезона 2007–2008 годов.
"Серебро" Континентального кубка стало значимым достижением не только для нашей команды, но и для всего отечественного хоккея. Спортсмены подтвердили конкурентоспособность клуба на международной арене.
