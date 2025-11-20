"Байтерек" трансформирован в инвестиционный холдинг: что это значит для экономики?
Холдинг будет сосредоточен на поддержке 15-20 системообразующих проектов.
Национальный управляющий холдинг "Байтерек" официально преобразован в инвестиционный холдинг страны и теперь будет сосредоточен на поддержке 15–20 системообразующих проектов в ближайшие 5–7 лет.
Журналист BAQ.KZ в кулуарах спросил заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина о приоритетных направлениях нового инвестиционного холдинга и критериях отбора проектов. Отвечая на вопрос, министр подробно рассказал о ключевых сферах и механизме принятия решений.
"Направления мы определяем следующие: металлургия, уголь, газ, нефтехимия, химическая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, искусственный интеллект и, возможно, туризм. Это будет небольшое количество сфер, но туда будут привлечены наилучшие технологии со всего мира. Проекты будут базироваться на наших природных ресурсах и их глубокой переработке. Речь идёт о 15–20 крупных проектах в течение ближайших 5–7 лет.
Для отбора проектов создаётся инвестиционный совет с опытными специалистами, чтобы решения принимались прозрачно и эффективно. Все проекты будут подбираться исходя из их стратегической значимости для страны, с учётом технологической инновационности и потенциала создавать новые рабочие места. Это позволит холдингу концентрировать усилия на системообразующих инициативах и обеспечивать долгосрочный эффект для экономики", — пояснил Жумангарин.
