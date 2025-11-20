Национальный управляющий холдинг "Байтерек" официально преобразован в инвестиционный холдинг страны и теперь будет сосредоточен на поддержке 15–20 системообразующих проектов в ближайшие 5–7 лет.

Журналист BAQ.KZ в кулуарах спросил заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина о приоритетных направлениях нового инвестиционного холдинга и критериях отбора проектов. Отвечая на вопрос, министр подробно рассказал о ключевых сферах и механизме принятия решений.