С 11 по 13 ноября большая часть Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут резкое похолодание, снег и метели, передает BAQ.KZ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в северных и восточных областях ожидаются снегопады, низовая метель и сильный ветер. В центре и на северо-западе республики температура начнет понижаться — ночью до -7 °C, днём до -2 °C.

На востоке страны столбики термометров будут колебаться в пределах от -5 до +5 °C, на западе — теплее, от +8 до +18 °C. В южных регионах погода преимущественно сохранится без осадков, днём до +18 °C.

В горах юго-востока 13 ноября прогнозируются сильные осадки, местами — метель. Почти по всей стране синоптики предупреждают о тумане, гололёде и порывистом ветре.

"В большинстве областей Казахстана погодные условия будут осложнёнными. На дорогах возможна гололедица, местами ухудшение видимости. Рекомендуем водителям быть внимательными и соблюдать дистанцию", — отметили в "Казгидромете".

По данным метеорологов, похолодание сохранится до середины следующей недели, после чего в западных и южных областях ожидается временное потепление.