В понедельник, 1 декабря, на большей части Казахстана сохранится переменная облачность, осадки ожидаются лишь в отдельных регионах, а температурный фон будет варьироваться от -11°C ночью до +11°C днём в зависимости от области, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". Ветер преимущественно умеренный, скорость от 1 до 14 м/с, местами возможен туман.

В столице, Астане, ожидается переменная облачность без осадков, ветер 3-8 м/с, температура ночью -1…-3°C, днём +1…+3°C. В Алматы также без осадков, ветер 5 м/с, ночью -2…-4°C, днём +7…+9°C. В Шымкенте облачно с прояснениями, ветер 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1…-3°C, днём +9…+11°C. В Актау — переменная облачность без осадков, ветер 7-12 м/с, ночью +1…+3°C, днём +7…+9°C.

На востоке страны, в Усть-Каменогорске, переменная облачность без осадков, ветер 3-8 м/с, температура ночью -8…-10°C, днём -3…-5°C. В Уральске возможны дождь со снегом и туман, ветер 5-10 м/с, температура ночью -3…-5°C, днём +1…+3°C. В остальных регионах республики — от ясной погоды в Актобе до тумана в Жезказгане, Талдыкоргане и Кызылорде, при этом осадки маловероятны, а температура держится в пределах -11°C…+11°C.

Таким образом, в большинстве регионов страны погода будет спокойной, без осадков, с умеренным ветром, что создаёт благоприятные условия для передвижения и планирования активного отдыха. Жителям рекомендуется учитывать возможный туман и прохладную погоду в ночное и утреннее время.