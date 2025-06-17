Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о ключевой роли Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в развитии экономических связей между странами Центральной Азии и Китаем. Об этом он сообщил в ходе саммита "Центральная Азия – Китай", проходящего в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Новый импульс экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Это уникальный торгово-логистический узел, который может стать главными воротами Центральной Азии в торгово-экономических связях с Китаем", – сказал Токаев.

Он отметил, что правительство Казахстана получило поручение усилить работу по этому направлению, учитывая прежние упущения. В частности, страна приняла меры для своевременной реализации подписанных сегодня документов – плана действий по укреплению торгово-экономического сотрудничества и плана промышленной кооперации между Центральной Азией и Китаем.

В условиях меняющейся геополитической ситуации обеспечение надежных маршрутов поставок становится стратегической задачей. По словам президента, Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий Азию и Европу.

"В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров. Это на 12% больше, чем в прошлом году. При этом 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу проходят через Казахстан", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию трансконтинентальной взаимосвязанности и продвижению инициативы "Один пояс – один путь". Страна выступает за сопряжение китайского мегапроекта с ключевыми коридорами: "Западный Китай – Западная Европа", Транскаспийским международным маршрутом и направлением "Север – Юг".