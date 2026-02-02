  • 2 Февраля, 16:46

"Хоргос" временно закроют

Сегодня, 15:15
Фото: instagram.com/mcps_khorgos/

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" приостановит работу с 16 февраля по 1 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Ограничения связаны с празднованием Китайского Нового года в КНР и временной приостановкой работы китайской стороны МЦПС "Хоргос".

В этот период на казахстанской стороне планируется проведение ремонтных работ, направленных на повышение уровня комфорта для посетителей и туристов.

Возобновление работы центра в штатном режиме запланировано на 2 марта 2026 года.

В администрации МЦПС "Хоргос" призвали граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

