Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" приостановит работу с 16 февраля по 1 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Ограничения связаны с празднованием Китайского Нового года в КНР и временной приостановкой работы китайской стороны МЦПС "Хоргос".

В этот период на казахстанской стороне планируется проведение ремонтных работ, направленных на повышение уровня комфорта для посетителей и туристов.

Возобновление работы центра в штатном режиме запланировано на 2 марта 2026 года.

В администрации МЦПС "Хоргос" призвали граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.