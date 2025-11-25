"Хоргосский узел" готовится к масштабной модернизации и росту транзита
В Жетысу ведется масштабная модернизация трансграничного хаба "Хоргосский узел". Работы направлены на увеличение пропускной способности, цифровизацию процессов и создание новых рабочих мест, передаёт BAQ.KZ
На заседании Правительства Аким Жетысу Бейбит Исабаев доложил о проводимой работе по развитию трансграничного хаба. По его словам, сегодня принимаются меры по привлечению инвестиций, увеличению грузового потока и транзита, а также модернизации пунктов пропуска.
В двух специальных экономических зонах реализовано 40 проектов на 76 млрд тенге, создано более двух тысяч рабочих мест (СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", МЦПС "Хоргос"). До конца 2027 года планируется реализация еще 65 проектов на 1,1 трлн тенге с созданием свыше 9 тыс. рабочих мест.
В рамках расширения сухого порта "KTZE – Khorgos Gateway" модернизированы 2 железнодорожных пути, построены 8 дополнительных линий. В настоящее время в эксплуатации находятся 16 путей, что позволило увеличить пропускную способность терминала в полтора раза.
Компании ТОО "SKYHANSA" выделен земельный участок площадью 800 га для строительства международного грузопассажирского аэропорта. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация инженерной инфраструктуры.
"На пункте пропуска "Нұр жолы" ведутся работы по увеличению пропускной способности, оптимизации транспортного потока и цифровизации процессов. Внедрен круглосуточный режим работы и система электронной очереди, в результате чего, пропускная способность увеличена в два раза до 1,2 тыс. автомобилей в сутки", — добавил Бейбит Исабаев.
