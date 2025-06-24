На прошедших выходных в Алматы прошёл концерт американской рок-группы 30 Seconds to Mars, но настоящий взрыв в соцсетях вызвал не только Джаред Лето, а его казахстанский телохранитель Динмухаммет, ставший интернет-сенсацией благодаря одному короткому, но выразительному жесту, передает BAQ.KZ.

После шоу в Сети начали стремительно набирать популярность видео, на которых телохранитель артистично машет рукой фанатам музыканта. Казалось бы, обычный охранник выполняет рутинную работу, но этот легкий, почти киношный взмах рукой вызвал бурю эмоций и десятки мемов. Фанаты шутят, что это был "самый харизматичный жест вечера".

"Я не ожидал, что такой короткий взмах рукой так залетит", — удивился самому хайпу Динмухаммет у себя в Instagram.

По его словам, за кулисами даже сам Джаред Лето поинтересовался, почему зал так взорвался.

"Уже возле гримёрки Джаред с улыбкой спросил, что случилось. Я ответил: просто помахал рукой. Он посмеялся и сказал: “А, ладно. Хороший чувак”", — рассказал телохранитель, ставший народным любимцем.

Видео с "тем самым жестом" разошлось по TikTok и Instagram, а пользователи назвали Динмухаммета "главной находкой концерта" и "настоящим народным артистом". Для многих фанатов харизма охранника оказалась не менее притягательной, чем сценическое обаяние фронтмена группы.