Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов прокомментировал исторический успех алматинского "Кайрата", впервые вышедшего в групповой этап Лиги чемпионов. По его словам, это достижение стало доказательством того, что казахстанский футбол способен конкурировать на высоком уровне, передаёт BAQ.KZ.

"Каждый раз, когда я слышал критику в адрес футбола, что он нам не нужен, мне было очень больно. Но сейчас "Кайрат" показал, что мы можем. В Алматы приедут такие топовые клубы, и это здорово", - отметил депутат.

Отвечая на вопросы журналистов, Магеррам Магеррамов отметил, что участие "Кайрата" в Лиге чемпионов станет большим событием для страны. Он подчеркнул, что матчи в Алматы привлекут внимание не только болельщиков, но и широкой публики.

По его словам, предстоящие встречи позволят казахстанцам увидеть на поле ведущих мировых игроков.

"Я думаю, что казахстанцы увидят и Мбаппе, и Гулера, и Камавингу, и Винисиуса Жуниора. Это будет большой праздник футбола", - сказал депутат.

Он добавил, что лично хотел бы посетить матчи, несмотря на то, что является поклонником "Барселоны".