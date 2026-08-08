Хотела выехать по паспорту сестры: иностранку задержали на границе Казахстана

50-летняя жительница Краснодарского края приехала в Казахстан, чтобы посетить могилы своих предков. Однако из-за нарушений миграционного законодательства при возвращении в Россию она не могла законно пересечь государственную границу.

Тогда женщина решила воспользоваться чужим документом. Во время посадки на поезд она предъявила пограничникам паспорт своей сестры, рассчитывая беспрепятственно выехать из страны.

Обман раскрыли сотрудники пограничной службы. Они установили, что предъявленный документ принадлежит другому человеку.

В отношении женщины было возбуждено дело за попытку незаконного пересечения государственной границы. Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Вместе с тем отбывать этот срок ей не пришлось — суд освободил осужденную от наказания в связи с амнистией.

При этом решение о выдворении из Казахстана осталось в силе. Женщине запрещен въезд в страну сроком на пять лет.