Хотели хайпа - остались без машин: полиция наказала участников опасных заездов в Талдыкоргане
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В Талдыкоргане полиция привлекла к ответственности группу молодых людей, устроивших опасные маневры на улицах города после праздничного мероприятия. По данным полиции, участники инцидента грубо нарушали правила дорожного движения и общественный порядок, подвергая опасности других участников дорожного движения.
Правоохранители оперативно установили всех нарушителей. Для этого были использованы записи с камер видеонаблюдения и мониторинг публикаций в социальных сетях. В отношении участников инцидента составлены административные материалы в соответствии с действующим законодательством. Их автомобили помещены на специализированную стоянку.
В полиции напомнили, что дороги общего пользования не предназначены для демонстрации опасного вождения или попыток завоевать популярность в интернете.
Любое грубое нарушение правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям, — подчеркнули в ведомстве.
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