Хотели хайпа - остались без машин: полиция наказала участников опасных заездов в Талдыкоргане

В Талдыкоргане полиция привлекла к ответственности группу молодых людей, устроивших опасные маневры на улицах города после праздничного мероприятия. По данным полиции, участники инцидента грубо нарушали правила дорожного движения и общественный порядок, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Правоохранители оперативно установили всех нарушителей. Для этого были использованы записи с камер видеонаблюдения и мониторинг публикаций в социальных сетях. В отношении участников инцидента составлены административные материалы в соответствии с действующим законодательством. Их автомобили помещены на специализированную стоянку.

В полиции напомнили, что дороги общего пользования не предназначены для демонстрации опасного вождения или попыток завоевать популярность в интернете.