Хотели распилить 1,2 млрд тенге: в Балхаше остановили сомнительные тендеры
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Прокуратура города Балхаш предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.
С начала 2025 года по инициативе прокуратуры были отменены шесть процедур государственных закупок на общую сумму свыше 3 миллиардов тенге. Как пояснили в ведомстве, в тендерной документации были выявлены грубые нарушения, создающие риск растраты и неэффективного использования бюджетных средств.
Среди основных претензий - завышение сметной стоимости, включение необоснованных объемов работ, а также прочие сомнительные манипуляции с конкурсными условиями, которые могли привести к "распилу" бюджетных денег.
"Экономия позволит направить сбережённые средства на решение действительно актуальных социальных задач города", - сообщили в прокуратуре.
Надзорный орган пообещал продолжить системную работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере госзакупок.
Ранее подобные случаи фиксации попыток "раздувания" бюджетных расходов были зафиксированы и в других регионах страны. В Генеральной прокуратуре Казахстана заявляют, что борьба с подобными схемами остаётся в числе приоритетных задач.
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