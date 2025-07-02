Прокуратура города Балхаш предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года по инициативе прокуратуры были отменены шесть процедур государственных закупок на общую сумму свыше 3 миллиардов тенге. Как пояснили в ведомстве, в тендерной документации были выявлены грубые нарушения, создающие риск растраты и неэффективного использования бюджетных средств.

Среди основных претензий - завышение сметной стоимости, включение необоснованных объемов работ, а также прочие сомнительные манипуляции с конкурсными условиями, которые могли привести к "распилу" бюджетных денег.

"Экономия позволит направить сбережённые средства на решение действительно актуальных социальных задач города", - сообщили в прокуратуре.

Надзорный орган пообещал продолжить системную работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере госзакупок.

Ранее подобные случаи фиксации попыток "раздувания" бюджетных расходов были зафиксированы и в других регионах страны. В Генеральной прокуратуре Казахстана заявляют, что борьба с подобными схемами остаётся в числе приоритетных задач.