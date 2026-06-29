«How can I help you?»: казахстанских полицейских учат английскому языку

Языковой барьер уходит в прошлое, а на смену классической зубрежке приходит жесткий интерактив. В Академии управления МВД запустили дерзкий и долгожданный проект «English Club for Police Officers». Вместо скучных лекций и конспектов сотрудников туристической полиции погрузили в реальный языковой экшн: теперь они прокачивают разговорные навыки на базе живых кейсов и жестких стресс-сценариев.

Первыми под раздачу английской грамматики и разговорных тренингов попали стражи порядка из Астаны. На занятиях полицейские не просто учат фразы, а моделируют реальные ЧП, с которыми иностранцы чаще всего бегут к патрульным — от панического поиска потерянного паспорта до банальной дезориентации в мегаполисе. Такой формат учит не только говорить, но и проявлять эмпатию в критических ситуациях.

По словам начальника Академии Жаната Дильбарханова, пилотный проект показал бешеную вовлеченность сотрудников, поэтому в будущем свободный английский станет жестким и обязательным требованием для всей туристической полиции Казахстана. Учитывая, что в курортных зонах страны уже усилено патрулирование, безопасность иностранных гостей теперь будет гарантирована на международном уровне — причем без трудностей перевода.