Хозпостройка загорелась на территории частного дома в Косшы

В городе Косшы произошло возгорание хозпостройки на территории частного жилого дома, передает BAQ.KZ.

На место вызова были оперативно направлены силы и средства ДЧС. Пожар был полностью ликвидирован на площади 20кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина устанавливается.