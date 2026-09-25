«Хозяевам придется ответить»: полиция взялась за бесхозный скот в Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские усилили контроль за выпасом сельскохозяйственных животных вблизи автомобильных дорог.

Как сообщают в полиции, бесхозный скот может стать причиной ДТП и создать угрозу жизни участников дорожного движения.

Сколько скота изъяли

Полицейские регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют животных, оставленных без присмотра, и устанавливают их владельцев.

Так, на 168-м километре автодороги Павлодар – Астана сотрудники полиции обнаружили лошадей, которые паслись без присмотра. Пастуха поблизости не оказалось.

Еще несколько лошадей полицейские обнаружили на 6-м километре автодороги Павлодар – Русская Поляна.

В обоих случаях владельцев животных установили. Бесхозный скот поместили на специализированную стоянку, а в отношении хозяев составили административные протоколы.

Какова статистика с начала года

По данным Департамента полиции Павлодарской области, с начала 2026 года на специализированные стоянки помещено 27 148 голов скота.

За нарушение правил выпаса к административной ответственности привлечены 1 794 владельца.

Что напоминают владельцам

Полиция призывает владельцев не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на автомобильные дороги и территории населенных пунктов.

Хозяевам необходимо обеспечить безопасный выпас и принять все меры, чтобы животные не оказались на проезжей части.

Водителям при обнаружении скота вблизи дороги также рекомендуется проявлять особую осторожность и снижать скорость, чтобы избежать столкновения.

В ведомстве отмечают, что безопасность на дорогах зависит не только от водителей, но и от ответственности владельцев домашних животных.