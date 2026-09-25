«Хозяевам придется ответить»: полиция взялась за бесхозный скот в Павлодарской области
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В Павлодарской области полицейские усилили контроль за выпасом сельскохозяйственных животных вблизи автомобильных дорог.
Как сообщают в полиции, бесхозный скот может стать причиной ДТП и создать угрозу жизни участников дорожного движения.
Сколько скота изъяли
Полицейские регулярно проводят рейды, в ходе которых выявляют животных, оставленных без присмотра, и устанавливают их владельцев.
Так, на 168-м километре автодороги Павлодар – Астана сотрудники полиции обнаружили лошадей, которые паслись без присмотра. Пастуха поблизости не оказалось.
Еще несколько лошадей полицейские обнаружили на 6-м километре автодороги Павлодар – Русская Поляна.
В обоих случаях владельцев животных установили. Бесхозный скот поместили на специализированную стоянку, а в отношении хозяев составили административные протоколы.
Какова статистика с начала года
По данным Департамента полиции Павлодарской области, с начала 2026 года на специализированные стоянки помещено 27 148 голов скота.
За нарушение правил выпаса к административной ответственности привлечены 1 794 владельца.
Что напоминают владельцам
Полиция призывает владельцев не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на автомобильные дороги и территории населенных пунктов.
Хозяевам необходимо обеспечить безопасный выпас и принять все меры, чтобы животные не оказались на проезжей части.
Водителям при обнаружении скота вблизи дороги также рекомендуется проявлять особую осторожность и снижать скорость, чтобы избежать столкновения.
В ведомстве отмечают, что безопасность на дорогах зависит не только от водителей, но и от ответственности владельцев домашних животных.
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