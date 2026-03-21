Сегодня днём в Семее на улице Михаэлиса загорелась хозяйственная постройка, передает BAQ.kz.

По прибытии пожарных выяснилось, что строение полностью охвачено огнём, и существовала угроза распространения пламени на соседние дома.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 63 кв. м, не допустив повреждения рядом стоящих строений.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.