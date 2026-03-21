Хозяйственная постройка загорелась в Семее

Существовала угроза распространения пламени на соседние дома.

Сегодня 2026, 23:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр из видео МЧС
85
Фото: Кадр из видео МЧС

Сегодня днём в Семее на улице Михаэлиса загорелась хозяйственная постройка, передает BAQ.kz.

По прибытии пожарных выяснилось, что строение полностью охвачено огнём, и существовала угроза распространения пламени на соседние дома.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 63 кв. м, не допустив повреждения рядом стоящих строений.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Самое читаемое

Наверх