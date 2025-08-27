Алматы и "БТА Банк" одержали победу в Нью-Йорке: Храпунова признали виновным
Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде в США.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу города Алматы и АО "БТА Банк", признав Ильяса Храпунова, сына бывшего акима Виктора Храпунова, виновным в неуважении к суду, передаёт BAQ.KZ.
Согласно приказу федерального судьи, Храпунов нарушил ранее установленное требование регулярно предоставлять отчёты о своих активах. Это обязательство было возложено на него после предыдущего признания виновным в неуважении к суду.
В дополнение к ранее присуждённой сумме в размере $221 285,31, новый приказ обязывает Ильяса Храпунова предоставлять полные сведения о принадлежащих ему активах и предпринятых действиях для исполнения судебных решений. В случае невыполнения требований ему грозят новые финансовые санкции.
Кроме того, суд обязал Храпунова возместить городу Алматы и БТА Банку расходы, понесённые в связи с его уклонением от исполнения судебных решений.
