Хулиган заставлял младшеклассника работать на него в Жамбылской области
Мать подростка осудили за ненадлежащее воспитание.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Меркенском районном суде рассмотрено дело в отношении гражданки К. по факту травли (буллинг) несовершеннолетнего, передает BAQ.KZ.
В апреле 15-летний школьник принуждал на разного вида работу, систематически совершал действия унизительного характера (буллинг) в отношении младшеклассника Н.
Его мать в суде признала вину и подтвердила обстоятельства, указанные в протоколе, пояснив, что в дальнейшем не допустит такого инцидента. Она пояснила, что дети и сами помирились между собой и пришли к обоюдному соглашению.
Сам несовершеннолетний также в суде признал свою вину, которая подтвердилась протоколом об административном правонарушении, рапортом о происшествии полиции, заявлением потерпевшей, а также объяснительными несовершеннолетних и их родителей.
Мать хулигана должны были оштрафовать на 27 МРП, однако суд сократил сумму штрафа на 30%.
В итоге ее признали виновной по статье за ненадлежащее воспитание и оштрафовали на 27 тыс тенге.
Самое читаемое
- Японский мост на грани: как в Семее ремонтируют главное инженерное наследие области
- Вырывает волосы и спрашивает про ноги — мама пострадавшей в ДТП девочки о её состоянии
- Смерть казахстанки в Германии — свекровь признана обвиняемой
- Опять столб: в Астане водитель влетел в опору на проспекте Момышулы
- В Астане семье пострадавшей в жуткой аварии девочки подарили квартиру