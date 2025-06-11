В Меркенском районном суде рассмотрено дело в отношении гражданки К. по факту травли (буллинг) несовершеннолетнего, передает BAQ.KZ.

В апреле 15-летний школьник принуждал на разного вида работу, систематически совершал действия унизительного характера (буллинг) в отношении младшеклассника Н.

Его мать в суде признала вину и подтвердила обстоятельства, указанные в протоколе, пояснив, что в дальнейшем не допустит такого инцидента. Она пояснила, что дети и сами помирились между собой и пришли к обоюдному соглашению.

Сам несовершеннолетний также в суде признал свою вину, которая подтвердилась протоколом об административном правонарушении, рапортом о происшествии полиции, заявлением потерпевшей, а также объяснительными несовершеннолетних и их родителей.

Мать хулигана должны были оштрафовать на 27 МРП, однако суд сократил сумму штрафа на 30%.

В итоге ее признали виновной по статье за ненадлежащее воспитание и оштрафовали на 27 тыс тенге.