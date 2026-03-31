Иран подталкивает йеменских хуситов атаковать корабли в Красном море, но внутри группировки нет единства по поводу масштабов ударов, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Хуситы заявили, что продолжат операции против США и Израиля, но пока не упоминали атаки на танкеры. Официальные лица США и Саудовской Аравии предупреждают о возможной эскалации, однако группа пока хочет избегать ударов по их объектам.

Чем дольше длится конфликт США и Израиля с Ираном, тем выше риск атак по судам, но хуситы могут откладывать решение, чтобы сохранить давление на Вашингтон.